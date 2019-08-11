Yusuf Yazıcı ilk maçına çıktı! Hocasından övgü

Trabzonspor'dan Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, ilk maçına Nantes karşısında çıktı. Lille'in 2-1 kazandığı maçta milli futbolcumuz 69.dakikada oyuna girdi. Lille Teknik Direktörü Cristophe Galtier maç sonu yaptığı açıklamasında Yusuf Yazıcı'yı övdü. İşte o açıklamalar...