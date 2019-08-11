Yusuf Yazıcı ilk maçına çıktı! Hocasından övgü - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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Yusuf Yazıcı ilk maçına çıktı! Hocasından övgü

Trabzonspor'dan Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, ilk maçına Nantes karşısında çıktı. Lille'in 2-1 kazandığı maçta milli futbolcumuz 69.dakikada oyuna girdi. Lille Teknik Direktörü Cristophe Galtier maç sonu yaptığı açıklamasında Yusuf Yazıcı'yı övdü. İşte o açıklamalar...

11 Ağustos 2019 Pazar 19:18 Güncelleme: 11.08.2019 19:32
Yusuf Yazıcı ilk maçına çıktı! Hocasından övgü

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.

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Yusuf Yazıcı ilk maçına çıktı! Hocasından övgü

Fransa liginde yeni sezonun ilk haftasında Lille, Nantes'ı konuk etti. Lille'de oynayan milli futbolculardan Zeki Çelik, ilk 11'de yer alırken, Yusuf Yazıcı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Yusuf Yazıcı ilk maçına çıktı! Hocasından övgü

Lille, 19. dakikada Osimhen ile öne geçti ancak Nantes, Zeki'nin 51. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Yusuf Yazıcı ilk maçına çıktı! Hocasından övgü

Weah'ın yerine 68. dakikada oyuna giren Yusuf, Lille formasıyla ilk defa Ligue 1'de sahaya adım attı.

Yusuf Yazıcı ilk maçına çıktı! Hocasından övgü

81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, Lille'in karşılaşmayı 2-1 kazanmasını sağladı.

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