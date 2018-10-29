Cristiano Ronaldodan çarpıcı açıklamalar!

Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı açıklamalar!
"Ballon d'Or'u kazanmak ve Messi'yi geçmek istiyorum"
Prestijli ödülü daha önce 5 defa müzesine götüren Portekizli süperstar, dergiye verdiği röportajda Ballon d'Or'u 6'ncı defa kazanmayı bir takıntı hâline getirmediğini söylerken "Bu konuyu kendime dert etmiyorum. Biliyorum ki futbol tarihinin en büyük oyuncularından biriyim. Elbette 6. Ballon d'Or'u kazanmak ve böylece Lionel Messi'yi geçmek istiyorum. Zaten tersini söylersem yalan konuşmuş olurum. Ben, goller atmak ve maç kazanmak için çok çalışıyorum ve Ballon d'Or'u da hak ettiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Real Madrid'den ayrılma vaktim gelmişti"
Ronaldo, Real Madrid'den ayrılık süreciyle ilgili olaraksa "Real Madrid'de pek çok şey başardım. Çok değerli takım arkadaşlarım ve taraftarlarla hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak harika anlar yaşadım. Ama 9 yılın sonunda artık benim için ayrılma vakti gelmişti diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.
"Perez'in bana söyledikleri içten değildi"
Real'deki son döneminde eskisi gibi görülmediğinin altını çizen dünyaca ünlü futbolcu, ""Florentino Perez bana hep bir iş ortağı gibi baktı. Bunu biliyorum. Bana söylediği hiçbir şey kalbinden gelmiyordu. Kulübün içerisinde ve özellikle de başkan Perez'in çevresinde bana eskisi gibi bakılmadığını anladım. Aslında başkan beni istiyordu ama bir taraftan da kulüpten ayrılmamın bir problem oluşturmayacağını hissettiriyorlardı. İlk 4-5 yılımda gerçekten 'Cristiano Ronaldo' olduğumu hissetmiştim. Sonraları ise bu azaldı. Bana ayrılmayı düşündüren şey de bu oldu. " şeklinde konuştu.