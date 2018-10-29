Cristiano Ronaldodan çarpıcı açıklamalar!

"Perez'in bana söyledikleri içten değildi"

Real'deki son döneminde eskisi gibi görülmediğinin altını çizen dünyaca ünlü futbolcu, ""Florentino Perez bana hep bir iş ortağı gibi baktı. Bunu biliyorum. Bana söylediği hiçbir şey kalbinden gelmiyordu. Kulübün içerisinde ve özellikle de başkan Perez'in çevresinde bana eskisi gibi bakılmadığını anladım. Aslında başkan beni istiyordu ama bir taraftan da kulüpten ayrılmamın bir problem oluşturmayacağını hissettiriyorlardı. İlk 4-5 yılımda gerçekten 'Cristiano Ronaldo' olduğumu hissetmiştim. Sonraları ise bu azaldı. Bana ayrılmayı düşündüren şey de bu oldu. " şeklinde konuştu.