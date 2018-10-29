Daniel Correa Freitas öldürüldü! - Galeri - Fotomaç
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Daniel Correa Freitas öldürüldü!
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'nun 24 yaşındaki oyuncusu Daniel Correa Freitas, Brezilya'daki evinde ölü bulundu.
29 Ekim 2018 Pazartesi, 19:43:03
Güncelleme: 19:44:56
Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'nun 24 yaşındaki orta sahası Daniel Correa Freitas, Brezilya'da ölü bulundu.
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Sao Paulo kulübü, genç futbolcunun öldüğünü doğrularken ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dilediler.
CİNAYET ALETİ BIÇAK!
Brezilya polisi, Daniel Correa Freitas'ın boğazında iki derin bıçak izine rastlandığını açıkladı.
Bonservisi Sao Paulo'da bulunan Daniel Correa Freitas, kiralık olarak Sao Bento forması giyiyordu.