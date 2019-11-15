Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil...

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Takım'da Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızdan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı...

15 Kasım 2019 Cuma 14:56 Güncelleme: 15.11.2019 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





