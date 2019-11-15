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15 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil...

Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil...

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Takım'da Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızdan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı...
15 Kasım 2019 Cuma 14:56 Güncelleme: 15.11.2019 14:58
Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil...

Euro 2020'ye katılmayı garantileyen Milli Takım, Andorra ile oynayacağı son maç öncesinde kadroda rotasyona gitti.

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Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil...

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı.

Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil...

Bu futbolcuların yerine ise Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür milli takıma alındı...

Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil...

Bu isimlerden en dikkat çekici olan ise Ahmed Kutucu oldu.

Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil...

Bundesliga'da Schalke formasıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın da radarı altındaydı.

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