Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor!

    Brezilya Kupası finali rövanşında Corinthians ile deplasmanda karşı karşıya gelen Cruzeiro, rakibini 2-1'lik skorla geçerek kupanın sahibi olurken maçından ardından yapılan röportaj sosyal medyada çok konuşuldu.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 12:49:31 Güncelleme: 12:51:00
    Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor!

    Brezilya Kupası finali rövanşında Corinthians ile deplasmanda karşı karşıya gelen Cruzeiro, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor!

    Sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan da 1-0 galip ayrılan Cruzeiro, art arda ikinci, toplamda ise altıncı defa kupanın sahibi oldu.

    Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor!

    TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI

    Maç sonrası ise ilginç görüntülere sahne oldu.

    Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor!

    Yayıncı kuruluşun kadın muhabiri maçın adamı seçilen Dede ile röportaj yapmak için taburenin üzerine çıktı.

    Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor!

    BU GÖRÜNTÜ ÇOK KONUŞULDU

    Dede ile röportaj yapmak için taburenin üzerine çıkan genç muhabirin ilginç görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

    Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor!

    İşte tüm dünyanın konuştuğu o fotoğraf karesi...

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