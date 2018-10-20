Böylesi daha önce görülmedi! Dünya bu röportajı konuşuyor!
Brezilya Kupası finali rövanşında Corinthians ile deplasmanda karşı karşıya gelen Cruzeiro, rakibini 2-1'lik skorla geçerek kupanın sahibi olurken maçından ardından yapılan röportaj sosyal medyada çok konuşuldu.
20 Ekim 2018 Cumartesi, 12:49:31
Güncelleme: 12:51:00
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Brezilya Kupası finali rövanşında Corinthians ile deplasmanda karşı karşıya gelen Cruzeiro, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan da 1-0 galip ayrılan Cruzeiro, art arda ikinci, toplamda ise altıncı defa kupanın sahibi oldu.
TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI
Maç sonrası ise ilginç görüntülere sahne oldu.
Yayıncı kuruluşun kadın muhabiri maçın adamı seçilen Dede ile röportaj yapmak için taburenin üzerine çıktı.
BU GÖRÜNTÜ ÇOK KONUŞULDU
Dede ile röportaj yapmak için taburenin üzerine çıkan genç muhabirin ilginç görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.