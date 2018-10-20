Uli Hoenessten skandal Mesut Özil ifadeleri! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Uli Hoeness'ten skandal Mesut Özil ifadeleri!

    Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, bugün düzenlediği basın toplantısında Mesut Özil hakkında yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

    20 Ekim 2018 Cumartesi, 10:58:45 Güncelleme: 11:42:38
    Uli Hoenessten skandal Mesut Özil ifadeleri!

    Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil hakkında sarf ettiği ağır eleştirilerden bu yana fikrini değiştirmiş gibi gözükmüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Uli Hoenessten skandal Mesut Özil ifadeleri!

    Almanya'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı başarısızlığın ardından günah jeçisinin Mesut Özil olması ve Türk asıllı oyuncunun Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla sonlanan süreçte, Hoeness, Mesut için çok ağır eleştirilerde bulunmuştu.

    Uli Hoenessten skandal Mesut Özil ifadeleri!

    Bugün öğlen saatlerinde düzenledikleri basın toplantısında Bayern Münih'in durumu hakkında açıklamalar yapan Hoeness, Mesut ile alakalı soruları da yanıtladı.

    Uli Hoenessten skandal Mesut Özil ifadeleri!

    "Ona b.k dememeliydim, bu saçmalıktı. Bunun yerine ona çöp demeliydim." diyen Houeness, "Mesut hakkında fikrim açık: Ben onu tekrar spora yönlendirmek istedim."

    Uli Hoenessten skandal Mesut Özil ifadeleri!

    "Irkçılıktan uzak tutmaya çalıştım. Bazen maçlardan sonra duygusal olunabilir. Ona bu tarz sözler söylememeliydim," şeklinde konuştu.

    Uli Hoenessten skandal Mesut Özil ifadeleri!

    Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Güney Kore, Meksika ve İsveç'in yer aldığı gruptan çıkamamıştı.

    Uli Hoenessten skandal Mesut Özil ifadeleri!
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