Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi

Asker selamı verdiği için sorun yaşayan sporcular kervanına bir yenisi daha eklendi... Bu anlamda özellikle de futbolda Türk kökenli oyunculara yapılan sert ve skandal uygulamalar devam ediyor... İşte İrfan Can Kahveci'nin verdiği asker selamı sonrası Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklama ve son yaşanan skandal gelişme...