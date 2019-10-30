Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi
Asker selamı verdiği için sorun yaşayan sporcular kervanına bir yenisi daha eklendi... Bu anlamda özellikle de futbolda Türk kökenli oyunculara yapılan sert ve skandal uygulamalar devam ediyor... İşte İrfan Can Kahveci'nin verdiği asker selamı sonrası Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklama ve son yaşanan skandal gelişme...
30 Ekim 2019 Çarşamba 10:00
Güncelleme: 30.10.2019 10:12
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İlk olarak UEFA konuyla ilgili herkesi şaşırtan şekilde soruşturma başlattığını açıklamıştı.
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Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçının ardından yaşadığımız gol sevincine abartılı tepkiler gelmişti.
Son olarak ise İrfan Kahveci, Medipol Başakşehir'in, Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü sonrası asker selamı ile kutladı.
UEFA; Edin Visca, Azubuike ve Robinho ile birlikte asker selamı veren İrfan'a disiplin soruşturması açtı.
Konuyla ilgili konuşan MedipolBaşakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma açmasını 'çifte standart' olarak değerlendirdi.