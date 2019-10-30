Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi

Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi

Asker selamı verdiği için sorun yaşayan sporcular kervanına bir yenisi daha eklendi... Bu anlamda özellikle de futbolda Türk kökenli oyunculara yapılan sert ve skandal uygulamalar devam ediyor... İşte İrfan Can Kahveci'nin verdiği asker selamı sonrası Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklama ve son yaşanan skandal gelişme...

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:00 Güncelleme: 30.10.2019 10:12
Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi

İlk olarak UEFA konuyla ilgili herkesi şaşırtan şekilde soruşturma başlattığını açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi

Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçının ardından yaşadığımız gol sevincine abartılı tepkiler gelmişti.

Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi

Son olarak ise İrfan Kahveci, Medipol Başakşehir'in, Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü sonrası asker selamı ile kutladı.

Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi

UEFA; Edin Visca, Azubuike ve Robinho ile birlikte asker selamı veren İrfan'a disiplin soruşturması açtı.

Bir skandal daha! 'Asker selamı' verince sözleşmesi feshedildi

Konuyla ilgili konuşan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma açmasını 'çifte standart' olarak değerlendirdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN