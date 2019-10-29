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Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer...
İspanya Ligi'nde İsmail Köybaşı'nın forma giydiği Granada bu sezon göz kamaştıran bir performans ortaya koyuyor... Ligi domine ederek 1. sıraya kadar yükselen Granada'nın bu sezon transfer ettiği isimler arasında tanıdıklar da var... O isimlerden biri Soldado ve diğeri ise İsmail Köybaşı. Granada'nın patlatacağı bir de transfer bombası gündemde. İşte ayrıntılar...
29 Ekim 2019 Salı 15:13
Güncelleme: 29.10.2019 15:19
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Kırmızı-beyazlı takım, rakiplerine nazaran çok daha az bütçeyle inanılmaz işlere imza atıyor.
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Diego Martinez'in çalıştırdığı mütevazı kulüp, La Liga kurallarına göre oyuncularına toplam 35.6 milyon euro maaş ödeyebiliyor.
MESSI'NİN MAAŞI EŞİTTİR GRANADA!
Son şampiyon Barcelona ise Granada'nın ödediği bu rakamı, sadece Lionel Messi'ye veriyor.
BARÇA'YI DEVİRMİŞLERDİ
5. haftada Barcelona'yı 2-0 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Granada, geçen hafta da RealBetis engelini tek golle aşıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
İngilizler, Granada'nın, 2015-16'da devlerin arasından sıyrılıp şampiyonluk ipini göğüsleyen LeicesterCity'ye benzer peri masalını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunu tartışıyor.