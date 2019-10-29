Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer...

Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer...

İspanya Ligi'nde İsmail Köybaşı'nın forma giydiği Granada bu sezon göz kamaştıran bir performans ortaya koyuyor... Ligi domine ederek 1. sıraya kadar yükselen Granada'nın bu sezon transfer ettiği isimler arasında tanıdıklar da var... O isimlerden biri Soldado ve diğeri ise İsmail Köybaşı. Granada'nın patlatacağı bir de transfer bombası gündemde. İşte ayrıntılar...

29 Ekim 2019 Salı 15:13 Güncelleme: 29.10.2019 15:19
Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer...

Kırmızı-beyazlı takım, rakiplerine nazaran çok daha az bütçeyle inanılmaz işlere imza atıyor.

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Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer...

Diego Martinez'in çalıştırdığı mütevazı kulüp, La Liga kurallarına göre oyuncularına toplam 35.6 milyon euro maaş ödeyebiliyor.

Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer...

MESSI'NİN MAAŞI EŞİTTİR GRANADA!

Son şampiyon Barcelona ise Granada'nın ödediği bu rakamı, sadece Lionel Messi'ye veriyor.

Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer...

BARÇA'YI DEVİRMİŞLERDİ

5. haftada Barcelona'yı 2-0 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Granada, geçen hafta da Real Betis engelini tek golle aşıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer...

İngilizler, Granada'nın, 2015-16'da devlerin arasından sıyrılıp şampiyonluk ipini göğüsleyen Leicester City'ye benzer peri masalını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunu tartışıyor.

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