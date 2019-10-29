Peri masalı gerçekleşiyor mu? İsmail Köybaşı ve bomba transfer...

İspanya Ligi'nde İsmail Köybaşı'nın forma giydiği Granada bu sezon göz kamaştıran bir performans ortaya koyuyor... Ligi domine ederek 1. sıraya kadar yükselen Granada'nın bu sezon transfer ettiği isimler arasında tanıdıklar da var... O isimlerden biri Soldado ve diğeri ise İsmail Köybaşı. Granada'nın patlatacağı bir de transfer bombası gündemde. İşte ayrıntılar...