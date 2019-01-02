Bileği bükülmeyen Avrupa takımları

"Kırmızılar", bu sezon 20 haftası tamamlanan ligde 17 galibiyet ve 3 beraberliğin ardından 54 puanla zirvede açık ara yer alıyor. Ligde en yakın rakibi 47 puanlı Manchester City ile yarın karşılaşacak Liverpool, bu maçı da kazanarak aradaki puan farkını daha da açmayı planlıyor.