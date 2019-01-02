Bileği bükülmeyen Avrupa takımları

Bu sezon İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), ortaya koydukları üstün performansla taraftarlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 11:40:02
Güncelleme: 11:44:01
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Liglerinde henüz yenilgi görmeyerek liderlik koltuğunda oturan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Juventus ve Fransa 1. Futbol Ligi'nde PSG, bu sezon şampiyonluğun en önemli adayları konumunda bulunuyor.
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Liglerinde açık ara zirvede yer alan üç takım, aynı başarıyı Avrupa arenasında da tekrarlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yollarına devam ediyor.
Liverpool, zirvede tamamladığı 1987-1988 sezonunda 20 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 5 beraberlikle en iyi sezon başlangıcı rekorunu şimdiden geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.
"Kırmızılar", bu sezon 20 haftası tamamlanan ligde 17 galibiyet ve 3 beraberliğin ardından 54 puanla zirvede açık ara yer alıyor. Ligde en yakın rakibi 47 puanlı Manchester City ile yarın karşılaşacak Liverpool, bu maçı da kazanarak aradaki puan farkını daha da açmayı planlıyor.
Son olarak 1989-90 sezonunda zirveye ulaşan İngiltere temsilcisi, bu sezonki performansıyla 29 yıllık hasretine son vermeyi hedefliyor.