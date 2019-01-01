UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk... - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...

UEFA, 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı. Bu listeye, Türkiye'den de iki isim girme başarısı gösterdi. İşte UEFA'nın açıkladığı listede yer alan isimler...
1 Ocak 2019 Salı, 18:52:49 Güncelleme: 19:07:03
UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...

UEFA, 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı. Bu listeye, Türkiye'den de iki isim girme başarısı gösterdi. İşte UEFA'nın açıkladığı listede yer alan isimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...

Ilzat Akhmetov (RUS, 21 - CSKA Moskava)

UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...

Ethan Ampadu (WAL, 18 – Chelsea)

UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...

Emil Audero (ITA, 21 - Sampdoria)

UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...

Nicolò Barella (ITA, 21 – Cagliari)

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