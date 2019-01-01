UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk... - Galeri - Fotomaç
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UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...
UEFA, 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı. Bu listeye, Türkiye'den de iki isim girme başarısı gösterdi. İşte UEFA'nın açıkladığı listede yer alan isimler...
1 Ocak 2019 Salı, 18:52:49
Güncelleme: 19:07:03
UEFA, 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı. Bu listeye, Türkiye'den de iki isim girme başarısı gösterdi. İşte UEFA'nın açıkladığı listede yer alan isimler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ilzat Akhmetov (RUS, 21 - CSKA Moskava)
Ethan Ampadu (WAL, 18 – Chelsea)
Emil Audero (ITA, 21 - Sampdoria)
Nicolò Barella (ITA, 21 – Cagliari)