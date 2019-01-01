UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...

UEFA, 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı. Bu listeye, Türkiye'den de iki isim girme başarısı gösterdi. İşte UEFA'nın açıkladığı listede yer alan isimler...

1 Ocak 2019 Salı, 18:52:49 Güncelleme: 19:07:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





