Barcelona'da büyük şok ve istifa! İsmail Köybaşı...
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasını hiç beklemrdiği bir mağlubiyetle kapattı. Katalanlar, konuk olduğu Granada'ya 2-0 kaybetmenin şokunu yaşıyor... İşte karşılaşmadaki ayrıntılar, istifa çağrısı, itiraflar ve İsmail Köybaşı detayı...
22 Eylül 2019 Pazar 13:33
Güncelleme: 22.09.2019 13:38
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Nuevo Los Carmene Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Granada, 2. dakikada Ramon Azeez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
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İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 66. dakikada Alvaro Vadillo'nun ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı ve mücadele Granada'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana ligde forma giyemeyen Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, maç eksiği nedeniyle yedek kulübesinden başladığı mücadelenin 46. dakikasında Carles Perez'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Barcelona 7 puanda kalırken, Granada ise maç fazlası ve 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Öte yandan Barcelona teknik direktörü Valverde'nin de suyunun ısındığı İspanyol basınında yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.