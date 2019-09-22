Barcelona'da büyük şok ve istifa! İsmail Köybaşı... 

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasını hiç beklemrdiği bir mağlubiyetle kapattı. Katalanlar, konuk olduğu Granada'ya 2-0 kaybetmenin şokunu yaşıyor... İşte karşılaşmadaki ayrıntılar, istifa çağrısı, itiraflar ve İsmail Köybaşı detayı...