Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor!

Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor!

Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Bu mücadelenin başından sonuna kadar sahada kalan Çağlar, performansıyla adeta mest etti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 17:00 Güncelleme: 21.09.2019 17:02
Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor!

Çağlar Söyüncü karşılaşmaya adeta damga vurdu. Leicester taraftarları sık sık savunmacı futbolcu için özel besteledikleri tezahüratı söylediler. Ayrıca taraftarlar Çağlar'ı ayakta alkışladı.

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Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor!

Öte yandan Sky Sports yorumcusu, Liverpool'un efsane stoperi Carragher'ın yorumu: "Çağlar Söyüncü'yü izlemeyi seviyorum."

Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor!

Başarılı stoper sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte taraftarların yorumu...

Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor!
Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor!
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