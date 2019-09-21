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Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor!
Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Bu mücadelenin başından sonuna kadar sahada kalan Çağlar, performansıyla adeta mest etti.
21 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
Güncelleme: 21.09.2019 17:02
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Çağlar Söyüncü karşılaşmaya adeta damga vurdu. Leicester taraftarları sık sık savunmacı futbolcu için özel besteledikleri tezahüratı söylediler. Ayrıca taraftarlar Çağlar'ı ayakta alkışladı.
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Öte yandan Sky Sports yorumcusu, Liverpool'un efsane stoperi Carragher'ın yorumu: "Çağlar Söyüncü'yü izlemeyi seviyorum."
Başarılı stoper sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte taraftarların yorumu...