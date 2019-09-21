Leicester City - Tottenham maçına damga vurdu... Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor!

Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Bu mücadelenin başından sonuna kadar sahada kalan Çağlar, performansıyla adeta mest etti.