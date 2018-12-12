UEFA Başkanı Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Agnelli'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 1. ligleri ile alakalı gizli bir toplantı yaptığı iddia ediliyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 19:17:50
Güncelleme: 20:31:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Başkanı Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Agnelli'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 1. ligleri ile alakalı gizli bir toplantı yaptığı iddia ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman basınından BILD'in haberine göre: ECA ve Juventus Başkanı Agnelli ile UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa futbol fikstürünün değiştirilmesi üzerine gizli bir görüşme gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 1. liglerinin fikstürlerinin değiştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunan ikili, şok edici bir plan üzerinde fikir birliğine varmış konumda.
Andrea Agnelli ve Aleksander Ceferin'in fikir birliğine vardığı hususun ise UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının haftasonu oynanması planı olduğu konuşuluyor.
Haftasonu futbol maçlarına gösterilen ilginin en ekran başında hem de statlarda daha yoğun olması üzerine kurgulanan planda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını hafta sonu gündüz saatlerinde oynatarak hem Avrupa'da daha yüksek reyting alır hale getirmek hem de Uzak Doğu pazarından daha yüksek bir pay alınır konuma çekmek fikri ön plana çıkıyor.