Avrupa futbolun baştan aşağı değişiyor! - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Avrupa futbolun baştan aşağı değişiyor!

UEFA Başkanı Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Agnelli'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 1. ligleri ile alakalı gizli bir toplantı yaptığı iddia ediliyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 19:17:50 Güncelleme: 20:31:11
Avrupa futbolun baştan aşağı değişiyor!

UEFA Başkanı Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Agnelli'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 1. ligleri ile alakalı gizli bir toplantı yaptığı iddia ediliyor.

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Avrupa futbolun baştan aşağı değişiyor!

Alman basınından BILD'in haberine göre: ECA ve Juventus Başkanı Agnelli ile UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa futbol fikstürünün değiştirilmesi üzerine gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Avrupa futbolun baştan aşağı değişiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 1. liglerinin fikstürlerinin değiştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunan ikili, şok edici bir plan üzerinde fikir birliğine varmış konumda.

Avrupa futbolun baştan aşağı değişiyor!

Andrea Agnelli ve Aleksander Ceferin'in fikir birliğine vardığı hususun ise UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının haftasonu oynanması planı olduğu konuşuluyor.

Avrupa futbolun baştan aşağı değişiyor!

Haftasonu futbol maçlarına gösterilen ilginin en ekran başında hem de statlarda daha yoğun olması üzerine kurgulanan planda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını hafta sonu gündüz saatlerinde oynatarak hem Avrupa'da daha yüksek reyting alır hale getirmek hem de Uzak Doğu pazarından daha yüksek bir pay alınır konuma çekmek fikri ön plana çıkıyor.

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