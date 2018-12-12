Haftasonu futbol maçlarına gösterilen ilginin en ekran başında hem de statlarda daha yoğun olması üzerine kurgulanan planda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını hafta sonu gündüz saatlerinde oynatarak hem Avrupa'da daha yüksek reyting alır hale getirmek hem de Uzak Doğu pazarından daha yüksek bir pay alınır konuma çekmek fikri ön plana çıkıyor.