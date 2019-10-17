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17 Ekim 2019, Perşembe
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Askerimize destek veren Veli Kavlak'a olay sözler!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Veli Kavlak, Barış Pınarı Hakeratı hakkında yaptığı paylaşım sonrasında Avusturya'da gündem oldu. Instagram hesabından "Allah'ın izniyle askerlerimiz zafer elde edecek, Türk halkı sizin yanınızda" paylaşımında bulunan tecrübeli futbolcu hakkında olay olacak sözler söylendi. İşte o sözler...
17 Ekim 2019 Perşembe 07:36
Askerimize destek veren Veli Kavlak'a olay sözler!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulundu.

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Askerimize destek veren Veli Kavlak'a olay sözler!

Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Allah'ın izniyle askerlerimiz zafer elde edecek, Türk halkı sizin yanınızda" ifadelerini kullandı.

Askerimize destek veren Veli Kavlak'a olay sözler!

Bu ifadeler Kavlak'ın milli takım formasını da giydiği Avusturya'da gündem oldu. İşte o gelişme...

Askerimize destek veren Veli Kavlak'a olay sözler!

Barış Pınarı Harekatı hakkında paylaşım yapan Veli Kavlak için Avusturya'dan şok açıklamalar geldi.

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Askerimize destek veren Veli Kavlak'a olay sözler!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı hakkında paylaşımda bulununca Avustralyalı siyasilerin gündemine geldi.

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