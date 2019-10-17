Askerimize destek veren Veli Kavlak'a olay sözler!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Veli Kavlak, Barış Pınarı Hakeratı hakkında yaptığı paylaşım sonrasında Avusturya'da gündem oldu. Instagram hesabından "Allah'ın izniyle askerlerimiz zafer elde edecek, Türk halkı sizin yanınızda" paylaşımında bulunan tecrübeli futbolcu hakkında olay olacak sözler söylendi. İşte o sözler...

17 Ekim 2019 Perşembe 07:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





