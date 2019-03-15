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Arsenal'e turu getiren Aubameyang'ın 'maskeli' sevinçleri....
Gol sevinçlerini maske takarak kutlayan Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'in Rennes'i 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktığı maçta yıldızlaştı. Takımının 2 golünü atan ve 1 de asist yapan yıldız forkvet attığı gollerden sonra yine maskesini takarak objektiflere poz verdi.
15 Mart 2019 Cuma 12:03 Güncelleme: 15.03.2019 12:04
UEFA Avrupa Ligi'e dün akşam müthiş bir maça sahne oldu. Arsenal ilk maçta 3-1 yenildiği Fransa temsilcisi Rennes'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maça damga vuran ise 2 gol atıp 1 golün de asistini yapan Pierre-Emerick Aubameyang olurken, Fransız futbolcunun 'maskeli' sevinçlerine bir yenisi daha eklendi. Aubameyang daha önce forma giydiği Dortmund ve Saint Etienne'de de benzer sevinçler yaşamıştı...
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