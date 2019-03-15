Arsenal'e turu getiren Aubameyang'ın 'maskeli' sevinçleri....

UEFA Avrupa Ligi'e dün akşam müthiş bir maça sahne oldu. Arsenal ilk maçta 3-1 yenildiği Fransa temsilcisi Rennes'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maça damga vuran ise 2 gol atıp 1 golün de asistini yapan Pierre-Emerick Aubameyang olurken, Fransız futbolcunun 'maskeli' sevinçlerine bir yenisi daha eklendi. Aubameyang daha önce forma giydiği Dortmund ve Saint Etienne'de de benzer sevinçler yaşamıştı...