Avrupa liglerindeki yabancı sınırlaması ne durumda İşte bütün detaylar...

Ülkemizde takımlarımız kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Sahaya ise sınırsız yabancı oyuncu sürme hakları var. Fakat bu kuralın değişebileceği konuşuluyor. Son dönemde yabancı oyuncu sınırlaması tekrar gündeme geldi. Peki Avrupa liglerinde yabancı oyuncu sıralaması ne durumda? İşte bütün detaylar...

14 Mart 2019 Perşembe 22:36 Güncelleme: 14.03.2019 22:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





