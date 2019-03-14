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Avrupa liglerindeki yabancı sınırlaması ne durumda İşte bütün detaylar...
Ülkemizde takımlarımız kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Sahaya ise sınırsız yabancı oyuncu sürme hakları var. Fakat bu kuralın değişebileceği konuşuluyor. Son dönemde yabancı oyuncu sınırlaması tekrar gündeme geldi. Peki Avrupa liglerinde yabancı oyuncu sıralaması ne durumda? İşte bütün detaylar...
14 Mart 2019 Perşembe 22:36
Güncelleme: 14.03.2019 22:55
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ALMANYA BUNDESLIGA | Kulüpte bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Şartlı sınırsız | Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız | Ek açıklama: En az 12 Alman futbolcunun kadroda bulunması şartı var. En az 8 futbolcu ise altyapıdan yetiştirilmeli.
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BELÇİKA PRO LEAGUE | Kulüpte bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Şartlı sınırsız | Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız | Ek açıklama: En az 6 futbolcu altyapıdan yetiştirilmelidir.
FRANSA LIGUE 1 | Kulüpte bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: AB futbolcuları +4 | Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 4
HOLLANDA EREDIVISIE | Kulüpte bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Şartlı sınırsız | Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız | Ek açıklama: 18, 19 ve 20 yaş futbolcular için asgari maaş şartı vardır.
İNGİLTERE PREMIER LİGİ | Kulüpte bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Şartlı sınırsız | Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız | Ek açıklama: İngiltere'de transfer edilen yabancı oyuncuların milli takımlarında oynama sayılarına bakılmaktadır.