Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...'' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''

EURO 2020 elemeleri H Grubu son maçında Türkiye ile Andorra karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Andorra teknik direktörü Jesus Alvarez karşılaşmayı değerlendirirken Türkiye'nin en öne çıkan oyuncusunu açıkladı.
16 Kasım 2019 Cumartesi 21:24 Güncelleme: 16.11.2019 21:24
Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Türkiye'yi konuk edecek Andorra Milli Takımı'nın teknik direktörü Jesus Alvarez, "Türkiye'nin eksik kadro ile gelmesi oyun sistemlerinin değişeceği anlamına gelmiyor." dedi.

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Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''

Karşılaşmanın oynanacağı Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Alvarez, "Türkiye'ye karşı çok iyi savunma yapmak gerekiyor. İyi bir sonuç alabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu sanıyorum." şeklinde konuştu.

Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''

"Türkiye'de Ümit Milli Takım'dan çağırılan futbolcular, A Milli Takım futbolcularından daha da tehlikeli olabilir." sözlerini kullanan Alvarez, Türk futbolcuların hepsinin kaliteli olduğunu belirtti.

Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ!

Türkiye'nin tehlikeli bir rakip olduğunu vurgulayan ve Çalhanoğlu'na ayrı bir parantez açan teknik direktör Alvarez, '' Sadece hızlı oynamaları değil, boş alan bulmaları, hızlı hücuma çıkmaları, Türkiye'nin çok fazla tehlikeli yönü var. Türkiye'den bir oyuncu öne çıkarsam, Hakan Çalhanoğlu'nu çıkarırım. İyi ve tehlikeli bir oyuncu dedi.

Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
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