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Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
EURO 2020 elemeleri H Grubu son maçında Türkiye ile Andorra karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Andorra teknik direktörü Jesus Alvarez karşılaşmayı değerlendirirken Türkiye'nin en öne çıkan oyuncusunu açıkladı.
16 Kasım 2019 Cumartesi 21:24 Güncelleme: 16.11.2019 21:24
Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
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Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ!
Türkiye'nin tehlikeli bir rakip olduğunu vurgulayan ve Çalhanoğlu'na ayrı bir parantez açan teknik direktör Alvarez, '' Sadece hızlı oynamaları değil, boş alan bulmaları, hızlı hücuma çıkmaları, Türkiye'nin çok fazla tehlikeli yönü var. Türkiye'den bir oyuncu öne çıkarsam, Hakan Çalhanoğlu'nu çıkarırım. İyi ve tehlikeli bir oyuncu dedi.
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