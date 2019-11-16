Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ!

Türkiye'nin tehlikeli bir rakip olduğunu vurgulayan ve Çalhanoğlu'na ayrı bir parantez açan teknik direktör Alvarez, '' Sadece hızlı oynamaları değil, boş alan bulmaları, hızlı hücuma çıkmaları, Türkiye'nin çok fazla tehlikeli yönü var. Türkiye'den bir oyuncu öne çıkarsam, Hakan Çalhanoğlu'nu çıkarırım. İyi ve tehlikeli bir oyuncu dedi.