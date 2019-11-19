Ahmed Kutucu için karar verildi!

Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyen Ahmed Kutucu, Almanya Milli Takımı'nın ısrarlarına rağmen Türkiye'yi seçmişti. Genç yıldız adayının adı Barcelona ve Real Madrid gibi dev takımlarla anılmaya başlanmıştı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Schalke'den transfer açıklaması geldi.
19 Kasım 2019 Salı 22:32
Güncelleme: 19.11.2019 22:32
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Ahmed Kutucu Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye başladı.
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Türkiye adına ilk maçına Andorra karşısında çıkan Schalke 04'ün genç yıldızı Ahmed Kutucu için Real Madrid ve Barcelona sıraya girdi.
Transfer söylentilerinin ayyuka çıkmasının ardından Alman ekibinden açıklama geldi.
Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, birçok takımın radarına giren milli oyuncumuz Ahmed Kutucu'nun takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını söyledi.
Schneider Alman basınına yaptığı açıklamada, "Onu devre arasında vermemiz mümkün değil. Gelişiminden tamamen memnunuz. Takımımızın ve gelecek planlarımızın çok önemli bir parçası" dedi.