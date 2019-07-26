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26 Temmuz 2019, Cuma
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Abdullah Durak yeni sezon hazırlık kampında açıklamalarda bulundu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarını sürdüren özellikle Vedat Muriç transferi ile adından sıkça söz ettiren Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un 32 yaşındaki tecrübeli kaptanı Abdullah Durak, ligin yapısının değiştiğinii artık 3 büyüklerden puan almayanı dövüyorlar şeklinde konuştu ve çarpıcı açıklamarda bulundu. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 20:41 Güncelleme: 26.07.2019 20:41
Abdullah Durak yeni sezon hazırlık kampında açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

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Abdullah Durak yeni sezon hazırlık kampında açıklamalarda bulundu

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışan yeşil-mavili ekip, sabah antrenmanında ısınma, düz koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Abdullah Durak yeni sezon hazırlık kampında açıklamalarda bulundu

Antrenmanda takımdan ayrı çalışan kaptan Abdullah Durak, kamp süreceğini değerlendirerek, "Çalışmalar her kamp gibi yorucu geçiyor."

Abdullah Durak yeni sezon hazırlık kampında açıklamalarda bulundu

"Biz biraz daha ağır çalışıyoruz lige iyi başlamak için. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini ve yorulmanın karşılığını da alırız."

Abdullah Durak yeni sezon hazırlık kampında açıklamalarda bulundu

"Takımımız şu anda iyi durumda. Gelen transferlerle daha iyi de olacak. Uyumumuz gayet iyi. Biraz sıkıcı yorucu geçiyor ama inşallah lige iyi başlamak için özellikle ilk 4 hafta çok önemli."

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