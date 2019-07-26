HaberlerGaleriAbdullah Durak yeni sezon hazırlık kampında açıklamalarda bulundu
Abdullah Durak yeni sezon hazırlık kampında açıklamalarda bulundu
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarını sürdüren özellikle Vedat Muriç transferi ile adından sıkça söz ettiren Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un 32 yaşındaki tecrübeli kaptanı Abdullah Durak, ligin yapısının değiştiğinii artık 3 büyüklerden puan almayanı dövüyorlar şeklinde konuştu ve çarpıcı açıklamarda bulundu. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 20:41
Güncelleme: 26.07.2019 20:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışan yeşil-mavili ekip, sabah antrenmanında ısınma, düz koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda takımdan ayrı çalışan kaptan Abdullah Durak, kamp süreceğini değerlendirerek, "Çalışmalar her kamp gibi yorucu geçiyor."
"Biz biraz daha ağır çalışıyoruz lige iyi başlamak için. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini ve yorulmanın karşılığını da alırız."
"Takımımız şu anda iyi durumda. Gelen transferlerle daha iyi de olacak. Uyumumuz gayet iyi. Biraz sıkıcı yorucu geçiyor ama inşallah lige iyi başlamak için özellikle ilk 4 hafta çok önemli."