A Milli Takım Ukrayna karşısında! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
A Milli Takım Ukrayna karşısında!
Uluslar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Milli Takım, bu yılın son maçında Ukrayna'yı ağırlayacak. Antalya'daki hazırlık maçı 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
20 Kasım 2018 Salı, 01:43:00
Güncelleme: 09:59:24
A Milli Takım bugün hazırlık maçında Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İsveç yenilgisiyle Uluslar B Ligi'nden C'ye düşen ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini Antalya Stadı'nda ağırlayacak.
TRT 1'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye'nin 2018 yılında oynayacağı bu son mücadeleyi Kosova Futbol Federasyonu'dan hakem Genc Nuza'nın yönetecek.
A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ!
KALECİ | Okan Kocuk