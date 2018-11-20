A Milli Takım Ukrayna karşısında! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    A Milli Takım Ukrayna karşısında!

    Uluslar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Milli Takım, bu yılın son maçında Ukrayna'yı ağırlayacak. Antalya'daki hazırlık maçı 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
    20 Kasım 2018 Salı, 01:43:00 Güncelleme: 09:59:24
    A Milli Takım Ukrayna karşısında!

    A Milli Takım bugün hazırlık maçında Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.

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    A Milli Takım Ukrayna karşısında!

    İsveç yenilgisiyle Uluslar B Ligi'nden C'ye düşen ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini Antalya Stadı'nda ağırlayacak.

    A Milli Takım Ukrayna karşısında!

    TRT 1'den yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

    A Milli Takım Ukrayna karşısında!

    Türkiye'nin 2018 yılında oynayacağı bu son mücadeleyi Kosova Futbol Federasyonu'dan hakem Genc Nuza'nın yönetecek.

    A Milli Takım Ukrayna karşısında!

    A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ!

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