Zenit kadrosundan 6 değişiklik! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i - Fotomaç
24 Şubat 2019, Pazar
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Zenit kadrosundan 6 değişiklik! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Kupa ve Avrupa'dan elenen Kanarya'nın Beşiktaş'ı devirmekten başka şansı yok. Yanal'ın öğrencileri, kaybetmesi halinde haftayı düşme potasında tamamlayacak. Zafer ise sarı-lacivertlileri 3 basamak çıkaracak, takım yeniden hava yakalayacak. Tecrübeli hoca derbi 11'ini buna göre belirledi...
25 Şubat 2019 Pazartesi 01:05 Güncelleme: 25.02.2019 01:05
Zenit kadrosundan 6 değişiklik! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

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Zenit kadrosundan 6 değişiklik! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler için bugünkü Beşiktaş derbisinin önemi büyük olacak.

Zenit kadrosundan 6 değişiklik! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Ankaragücü'nün Erzurumspor'u yendiği haftada tekrar düşme potasına gerileyen Ersun Yanal'ın öğrencileri için bu karşılaşmayı kazanmaktan başka şans yok.

Zenit kadrosundan 6 değişiklik! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Kanarya yenilmesi halinde 23. haftayı 16 sırada tamamlayacak.

Zenit kadrosundan 6 değişiklik! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Galibiyet ise Fenerbahçe'yi hem 3 basamak birden çıkaracak, hem de kalan haftalar öncesi rahat bir nefes almasını sağlayacak.

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