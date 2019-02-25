Zenit kadrosundan 6 değişiklik! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Kupa ve Avrupa'dan elenen Kanarya'nın Beşiktaş'ı devirmekten başka şansı yok. Yanal'ın öğrencileri, kaybetmesi halinde haftayı düşme potasında tamamlayacak. Zafer ise sarı-lacivertlileri 3 basamak çıkaracak, takım yeniden hava yakalayacak. Tecrübeli hoca derbi 11'ini buna göre belirledi...
25 Şubat 2019 Pazartesi 01:05
Güncelleme: 25.02.2019 01:05
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Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, kritik bir 90 dakikaya çıkacak.
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Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler için bugünkü Beşiktaş derbisinin önemi büyük olacak.
Ankaragücü'nün Erzurumspor'u yendiği haftada tekrar düşme potasına gerileyen Ersun Yanal'ın öğrencileri için bu karşılaşmayı kazanmaktan başka şans yok.
Kanarya yenilmesi halinde 23. haftayı 16 sırada tamamlayacak.
Galibiyet ise Fenerbahçe'yi hem 3 basamak birden çıkaracak, hem de kalan haftalar öncesi rahat bir nefes almasını sağlayacak.