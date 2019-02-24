Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar... - Fotomaç
24 Şubat 2019, Pazar
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Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ardından devre arasında takımdan gönderilen Aatif ve Ozan Tufan performanslarıyla herkesi şaşırtıyor.
24 Şubat 2019 Pazar 13:36 Güncelleme: 24.02.2019 13:39
Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Devre arasında Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, yeni takımına çabuk adapte oldu.

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Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Trabzonspor maçının ardından Kasımpaşa maçında da ilk 11'de maça başlayan Ozan Tufan sergilediği futboluyla Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı.

Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...


80 dakika boyunca sahada kalan Ozan Tufan etkili performansıyla dikkat çekti.

Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Fenerbahçe'den gönderilen bir diğer isim Aatif Chachechouhe Rizespor'da yeniden doğdu.

Ozan Tufan ve Aatif yeniden doğdu! Taraftar...

Rizespor'un vazgeçilmezleri arasına giren Aatif Karadeniz ekibiyle üst üste 6 maça çıktı.

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