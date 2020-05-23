Yıldız golcünün menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yıldız golcünün menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe...

Yıldız golcünün menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada önümüzdeki sezon için birçok isim yazılıp çizilirken, sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen yıldız golcünün menajeri, transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte transfer iddiasına dair tüm gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:35 Güncelleme: 23.05.2020 21:41
Yıldız golcünün menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız golcünün menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe...

İlk olarak Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i 5 yıllığına renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, oyuncu arayışında hız kesmiyor.

Yıldız golcünün menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz iki sezon gibi bu yaz transfer döneminde de sil baştan kadro oluşturacak olan Kanarya, neredeyse tüm bölgelere takviye yapacak.

Yıldız golcünün menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in muhtemel ayrılığı sonrası Nijeryalı golcü Ideye Brown'u kadrosuna katmak istediği ve hatta oyuncuya yıllık 2 milyon Euro'luk teklif yapıldığı iddia edilmişti.

Yıldız golcünün menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe...

Sport24'e konuşan Brown'un menajeri Hootan Ahmadi, "Bu, tamamen yanlış. Hiçbir temas olmadı" ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA