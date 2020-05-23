Yıldız golcünün menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada önümüzdeki sezon için birçok isim yazılıp çizilirken, sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen yıldız golcünün menajeri, transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte transfer iddiasına dair tüm gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:35
Güncelleme: 23.05.2020 21:41
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Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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İlk olarak Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i 5 yıllığına renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, oyuncu arayışında hız kesmiyor.
Geçtiğimiz iki sezon gibi bu yaz transfer döneminde de sil baştan kadro oluşturacak olan Kanarya, neredeyse tüm bölgelere takviye yapacak.
Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in muhtemel ayrılığı sonrası Nijeryalı golcü Ideye Brown'u kadrosuna katmak istediği ve hatta oyuncuya yıllık 2 milyon Euro'luk teklif yapıldığı iddia edilmişti.
Sport24'e konuşan Brown'un menajeri Hootan Ahmadi, "Bu, tamamen yanlış. Hiçbir temas olmadı" ifadelerini kullandı.