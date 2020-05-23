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Fenerbahçe için bomba iddia! Görüşme gerçekleşti

Sezon içerisinde yollarını ayırdığı Ersun Yanal'ın yerini henüz dolduramayan Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle verilen arada arayışlarını daha da sıklaştıran sarı-lacivertlilerde gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın eski yıldızı ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:35 Güncelleme: 23.05.2020 19:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





