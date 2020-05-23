Fenerbahçe için bomba iddia! Görüşme gerçekleşti

Sezon içerisinde yollarını ayırdığı Ersun Yanal'ın yerini henüz dolduramayan Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle verilen arada arayışlarını daha da sıklaştıran sarı-lacivertlilerde gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın eski yıldızı ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:35
Güncelleme: 23.05.2020 19:35
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Sezona iyi başlamasına rağmen alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktörlük için ise bazı adayların ismi geçiyor.
Türkiye'den hocalık koltuğu için Erol Bulut'un adı geçerken, listede yabancı antrenörler de var.
Fenerbahçe'nin gündemini en çok meşgul eden yabancı teknik direktör olarak Hırvat Nenad Bjelica ön plana çıkmıştı. Fakat tecrübeli çalıştırıcı ile 1+3 yıllık sözleşme konusunda pürüzler yaşanmıştı.
Daha sonra Kanarya'da gündeme; Rui Vitoria, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic gelmişti.