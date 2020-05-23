HaberlerGaleriSon dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye kupa canavarı sambacı! Aziz Yıldırım ve transfer...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye kupa canavarı sambacı! Aziz Yıldırım ve transfer...
Lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren kulüplerden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşsa da önümüzdeki sezon mutlak şampiyon olarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Sarı-kanarya transferde Muriç ile kaynak yaratmak isterken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın da çok istediği bir isim için temaslarını sıklaştırmış durumda. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer hareketanın detayları ve son gelişmeler...
23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:11
Güncelleme: 23.05.2020 15:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezonda bambaşka bir kadroyla zirveye oynama planları yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğunlaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliği ise yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına getirmek...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta telekonferans yoluyla düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 teknik adamla görüştüklerini açıklamıştı.
Adı sık sık Erol Bulut, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin, Bulut ya da Bjelica ikilisinden birini takımın başına geçireceği öne sürüldü.
Kanarya'da yeni teknik direktör için çalışmalar tüm hızıyla sürerken; Muriqi, Zajc ve Jailson gibi yüklü bonservis bedeli elde edilebilecek oyuncular da satılarak transfer için kaynak yaratılması hedefleniyor.