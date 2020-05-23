Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye kupa canavarı sambacı! Aziz Yıldırım ve transfer...

Lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren kulüplerden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşsa da önümüzdeki sezon mutlak şampiyon olarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Sarı-kanarya transferde Muriç ile kaynak yaratmak isterken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın da çok istediği bir isim için temaslarını sıklaştırmış durumda. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer hareketanın detayları ve son gelişmeler...