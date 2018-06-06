Yıldız avcısı! İşte Damien Comolli!
Koç; R.Madrid, M.City gibi yüksek bütçeli takımlarla baş edemeyeceklerini itiraf edip önce Benfica ve Shakhtar olmanın kendilerine yeteceğini söylerken, "F.Bahçe; Barcelona'ya gitmeden önce Ronaldo'yu, Chelsea'ye gitmeden önce Willian'ı bulan Shakhtar, Real'e gitmeden önce Di Maria'yı Arjantin'de keşfeden Benfica olmalı" diyerek hedeflerini ortaya koymuştu.
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