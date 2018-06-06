Yıldız avcısı! İşte Damien Comolli!

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na eğitimci olarak katılan Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.



