Sosyal medya gündemi (5 Haziran 2018)

Löw tarafından Almanya Milli Takım kadrosuna dahil edilmeyen Leroy Sane'den mesaj geldi.

"Destek measjları için herkese çok teşekkür ederim. Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyince hayal kırıklığına uğradım ancak bu kararı kabullenmem ve güçlü dönmem gerekiyor. En iyi dileklerim takımla... Gidin ve kupayı alın"