West Ham bunu da yaptı! Fenerbahçe'ye gitmesin diye...
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin karşısına yine West Ham United çıktı! İngiliz ekibi ve Fenerbahçe arasındaki transfer savaşı bitmek bilmiyor. İşte bugüne kadar yaşananlar ve bu transfer krizinin sebebi...
5 Haziran 2019 Çarşamba 11:49
Güncelleme: 05.06.2019 11:51
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Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile Fenerbahçe arasında ilginç bir transfer krizi yaşanıyor.
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İngiliz kulübü geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi transferde Fenerbahçe'ye rakip olmaya devam ediyor.
Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin ilgilendiği birçok futbolcuya imza attıran West Ham, alamadıklarının da bir bakıma fiyatını yükseltmişti.
West Ham United'ın transferi için Fenerbahçe ile yarıştığı isimler şunlardı;
JACK WILSHERE
İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe tarafından İstanbul'a kadar getirilmiş, ancak sonrasında West Ham ile imzalamıştı.