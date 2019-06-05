West Ham bunu da yaptı! Fenerbahçe'ye gitmesin diye... - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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West Ham bunu da yaptı! Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin karşısına yine West Ham United çıktı! İngiliz ekibi ve Fenerbahçe arasındaki transfer savaşı bitmek bilmiyor. İşte bugüne kadar yaşananlar ve bu transfer krizinin sebebi...

5 Haziran 2019 Çarşamba 11:49 Güncelleme: 05.06.2019 11:51
West Ham bunu da yaptı! Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile Fenerbahçe arasında ilginç bir transfer krizi yaşanıyor.

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West Ham bunu da yaptı! Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

İngiliz kulübü geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi transferde Fenerbahçe'ye rakip olmaya devam ediyor.

West Ham bunu da yaptı! Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin ilgilendiği birçok futbolcuya imza attıran West Ham, alamadıklarının da bir bakıma fiyatını yükseltmişti.

West Ham bunu da yaptı! Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

West Ham United'ın transferi için Fenerbahçe ile yarıştığı isimler şunlardı;

West Ham bunu da yaptı! Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

JACK WILSHERE

İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe tarafından İstanbul'a kadar getirilmiş, ancak sonrasında West Ham ile imzalamıştı.

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