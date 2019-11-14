Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!

Süper Lig'in 11 haftasında 20 puan toplayan Fenerbahçe milli araya ikinci sırada girdi. Sezon sonu mutlu sona ulaşmak isteyen saı-lacivertliler devre arasında takıma katılacak isimler için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fenerbahçe aynı zamanda sezon sonu içinde girişimlerini sürdürüyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Sampdoria-Atalanta maçını izleyen Volkan Demirel'in hangi isim için İtalya'ya gittiği belli oldu. İşte detaylar...
14 Kasım 2019 Perşembe 08:18 Güncelleme: 14.11.2019 08:20
Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer harekatı devam ediyor..

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Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı planlayan sarı-lacivertliler, bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yıldızlara göz dikti.

Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!

Fenerbahçe ocakta takıma katılması planlanan isimlerin yanı sıra sezon sonu yapılacak transferlere de yoğunlaşmış durumda.

Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel Sampdoria-Atalanta maçını izlemişti.

Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!

Volkan Demirel'in o maçta hangi ismi izlediği ortaya çıktı.

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