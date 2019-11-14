Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!

Süper Lig'in 11 haftasında 20 puan toplayan Fenerbahçe milli araya ikinci sırada girdi. Sezon sonu mutlu sona ulaşmak isteyen saı-lacivertliler devre arasında takıma katılacak isimler için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fenerbahçe aynı zamanda sezon sonu içinde girişimlerini sürdürüyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Sampdoria-Atalanta maçını izleyen Volkan Demirel'in hangi isim için İtalya'ya gittiği belli oldu. İşte detaylar...

14 Kasım 2019 Perşembe 08:18 Güncelleme: 14.11.2019 08:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





