Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i...

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i...

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldızı katarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini vermişti. Sarı-lacivertliler geride kalan 11 haftada oynadığı futbolla sezon sonunda sonunda şampiyon olup gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Fakat Fenerbahçe'de hayal kırıklıkları da bitmek bilmiyor. İşte Yanal'ı düşündüren olay ve detayları...
14 Kasım 2019 Perşembe 07:13 Güncelleme: 14.11.2019 07:15
Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i...

Süper Lig'in 11'inci haftası geride kalırken Fenerbahçe 6 Galibiyet 3 mağlubiyet 2 beraberlik ile 20 puan toplamayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i...

Sarı lacivertliler topladığı 20 puanla lider Sivasspor'un (21) arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i...

Sezon başından beri sakat oyuncuların olması nedeniyle bir türlü tam kadro sahaya çıkamayan Fenerbahçe'de mili arada yaralar sarılacak.

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i...

Teknik direktör Ersun Yanal, ilk yarının bitmesine sadece 6 hafta kaldığını belirterek, futbolculara devre arasına lider girmenin psikolojik üstünlüğün ele alınmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i...

Fakat 11 haftada Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan bir tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN