Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! 12 isimden sadece 1'i...

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldızı katarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini vermişti. Sarı-lacivertliler geride kalan 11 haftada oynadığı futbolla sezon sonunda sonunda şampiyon olup gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Fakat Fenerbahçe'de hayal kırıklıkları da bitmek bilmiyor. İşte Yanal'ı düşündüren olay ve detayları...

14 Kasım 2019 Perşembe 07:13 Güncelleme: 14.11.2019 07:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





