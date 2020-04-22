Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den şaşırtan imaj! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den şaşırtan imaj!
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den şaşırtan imaj!
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak kariyerini sürdüren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, yeni imajıyla şaşırttı. Sever'in yeni tarzı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
22 Nisan 2020 Çarşamba 00:08
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in 2009 Miss Belçika Güzeli eşi Zeynep Sever Demirel, karantina günlerinde sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Vaktini spor yaparak geçiren ve tüyolarını takipçeriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel'e eşi Volkan Demirel ile çocukları da eşlik ediyor.
Yine bir spor sonrası fotoğraf paylaşarak "Zencefil bağışıklığınızı destekler" notunu düşen Demirel'in tarzındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
Zeynep Sever Demirel'in turuncu tonlarına boyadığı saçı peruk zannedilirken, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.
Peruk takmadığını dile getiren Sever, gerçek saçı olduğunu ve boyadığını açıkladı.