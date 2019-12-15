Vedat Muriç'ten Ozan Tufan'a kırmızı kart tepkisi!
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 90+5 ve 90+6'ncı dakikalarında sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'ın kırmızı kart görmesinin ardından Vedat Muriç, Ozan'a sert çıkıştı.
15 Aralık 2019 Pazar 19:32
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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam etti.
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Ev sahibi ekip Fernando'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarının 59' dakikasında Emre Kılınç farkı 2'ye çıkarırken, 85'te Deniz Türüç durumu 2-1'e getirdi.