Vedat Muriç'ten Ozan Tufan'a kırmızı kart tepkisi!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 90+5 ve 90+6'ncı dakikalarında sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'ın kırmızı kart görmesinin ardından Vedat Muriç, Ozan'a sert çıkıştı.

15 Aralık 2019 Pazar 19:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





