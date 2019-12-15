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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu! Çılgına döndü
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanına çıktı. Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler zirve yarışında büyük bir yara alırken Yiğidolar 33 puana ulaşarak liderliğini perçinledi. Sivasspor - Fenerbahçe maçında Ersun Yanal'ın görüntüsü maça damga vururken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından istifa adımları şeklinde yorumlandı. İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler ve flaş Ersun Yanal detayı...
15 Aralık 2019 Pazar 20:41
Güncelleme: 15.12.2019 20:41
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Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Haftanın en dikkat çeken maçında ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla 33 puana ulaşan liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.
Ev sahibi ekibin gollerini Fernando, Emre Kılınç ve Ziya kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.
Fenerbahçe, Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesi önemli bir 3 puan kaybederken Ozan Tufan ve GarryRodrigues maçın duraklama dakikalarında kırmızı kart gördü.