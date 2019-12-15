Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu! Çılgına döndü

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanına çıktı. Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler zirve yarışında büyük bir yara alırken Yiğidolar 33 puana ulaşarak liderliğini perçinledi. Sivasspor - Fenerbahçe maçında Ersun Yanal'ın görüntüsü maça damga vururken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından istifa adımları şeklinde yorumlandı. İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler ve flaş Ersun Yanal detayı...

15 Aralık 2019 Pazar 20:41 Güncelleme: 15.12.2019 20:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





