Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı

Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu, gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. İtalya Ligi'nden Vedat Muriç için sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte o teklif ve Fenerbahçe'nin vermiş olduğu cevap...
21 Kasım 2019 Perşembe 23:11
Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı
Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, sarı lacivertli takımda attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi.
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Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı
Kosovalı golcü bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 7 gol ve 1 asistlik performansla göz doldurdu.
Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı
Hava topu hakimiyeti, bitiriciliği ve uzun boyuna rağmen teknik kapasitesi ile ön plana çıkan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumuna geldi.
Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı

Kısa sürede müthiş bir çıkış yakalayan Vedat Muriqi, Avrupa devlerini peşine taktı.
Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı
Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği Vedat Muriqi için somut adımlar atılmaya başlandı.
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