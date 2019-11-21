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Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu, gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. İtalya Ligi'nden Vedat Muriç için sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte o teklif ve Fenerbahçe'nin vermiş olduğu cevap...
21 Kasım 2019 Perşembe 23:11
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Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, sarı lacivertli takımda attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi.
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Kosovalı golcü bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 7 gol ve 1 asistlik performansla göz doldurdu.
Hava topu hakimiyeti, bitiriciliği ve uzun boyuna rağmen teknik kapasitesi ile ön plana çıkan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumuna geldi.
Kısa sürede müthiş bir çıkış yakalayan Vedat Muriqi, Avrupa devlerini peşine taktı.
AtleticoMadrid, Lazio ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği Vedat Muriqi için somut adımlar atılmaya başlandı.