Vedat Muriç pazarlığı! İşte Fenerbahçe'nin transfer cevabı

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu, gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. İtalya Ligi'nden Vedat Muriç için sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte o teklif ve Fenerbahçe'nin vermiş olduğu cevap...

21 Kasım 2019 Perşembe 23:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





