Fenerbahçe haberi: İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi!

Ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyelerin çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başladı. Buna göre bazı oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan'a flaş bir talip çıktı.

21 Kasım 2019 Perşembe 20:17 Güncelleme: 21.11.2019 20:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





