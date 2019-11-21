Fenerbahçe haberi: İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi!
Ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyelerin çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başladı. Buna göre bazı oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan'a flaş bir talip çıktı.
21 Kasım 2019 Perşembe 20:17
Güncelleme: 21.11.2019 20:17
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde sil baştan bir kadro kurmuş ve yepyeni bir kadro ile Süper Lig'e başlamıştı.
Bu sezon şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçeli kurmaylar ara transfer döneminde de işi sıkı tutacak.
Yaz transfer dönemindeki gibi büyük çaplı bir değişim yaşanmayacak olsa da var olan kadronun üstüne dokunuşlar yapılacak.
Özellikle orta saha bölgesindeki şişkinliği azaltmayı planlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Mehmet Ekici'yi silmişti.