''Vedat Muriç 50 milyon Euro'ya satılır'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri ''Vedat Muriç 50 milyon Euro'ya satılır''

''Vedat Muriç 50 milyon Euro'ya satılır''

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda 20 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fotomaç gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'dan transferi Vedat Muriç'in olası transferi ile ilgili gündem belirleyecek ifadeler kullanırken Fenerbahçe ara transfer döneminde hangi mevkilere takviye yapmalı? Şampiyonluk için olmazsa olmazlar neler gibi soruların cevabını verdi. İşte usta yorumcunun Fenerbahçe ile ilgili gündem yaratacak açıklamaları...
21 Kasım 2019 Perşembe 07:38
''Vedat Muriç 50 milyon Euro'ya satılır''

Usta yorumcu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin yol haritasını çizdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
''Vedat Muriç 50 milyon Euro'ya satılır''

Sarı-lacivertli takım için çok kritik sorulara cevap veren Bilgiç, önemli ifadeler kullandı.

İşte o sorular ve Gürcan Bilgiç'in cevapları...

''Vedat Muriç 50 milyon Euro'ya satılır''

Sarı-lacivertlilerin bu sene çok tartışılan hakem kararlarından dolayı puan kaybı yaşadığını düşünüyor musunuz?

İki maç; Alanya ve Kayseri çok öne çıkar. Birisinde kural hatası hala tartışılıyor. İkincisinde çok net bir penaltı da VAR hakemi seyirci kaldı. Takımın çok penaltı kazandığı söylense de, beş atışı iki maçta elde ettiğini hatırlatmakta fayda var.

''Vedat Muriç 50 milyon Euro'ya satılır''


Hakemler, çok baskı altında bu yüzden bir önceki maçta yapılan hatayı, başka bir karşılaşmada telafi etme hatasına düşüyorlar.

''Vedat Muriç 50 milyon Euro'ya satılır''

Geride kalan 11 haftada Fenerbahçe'de öne çıkan sıkıntılar neler? Varsa nasıl bir çözüm yolu bulunmalı?
Yeni bir takımdan bahsediyoruz. 8-9 oyuncu bu sene bir araya geldi. Bir uyum yakalamaları gerektiği gibi, bir de Ersun Hoca'nın önde oynama isteğinde birlikte hareket etmek zorundalar.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN