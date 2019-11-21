Sarı-lacivertlilerin bu sene çok tartışılan hakem kararlarından dolayı puan kaybı yaşadığını düşünüyor musunuz?



İki maç; Alanya ve Kayseri çok öne çıkar. Birisinde kural hatası hala tartışılıyor. İkincisinde çok net bir penaltı da VAR hakemi seyirci kaldı. Takımın çok penaltı kazandığı söylense de, beş atışı iki maçta elde ettiğini hatırlatmakta fayda var.

