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''Vedat Muriç 50 milyon Euro'ya satılır''
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda 20 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fotomaç gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'dan transferi Vedat Muriç'in olası transferi ile ilgili gündem belirleyecek ifadeler kullanırken Fenerbahçe ara transfer döneminde hangi mevkilere takviye yapmalı? Şampiyonluk için olmazsa olmazlar neler gibi soruların cevabını verdi. İşte usta yorumcunun Fenerbahçe ile ilgili gündem yaratacak açıklamaları...
21 Kasım 2019 Perşembe 07:38
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Sarı-lacivertlilerin bu sene çok tartışılan hakem kararlarından dolayı puan kaybı yaşadığını düşünüyor musunuz?
İki maç; Alanya ve Kayseri çok öne çıkar. Birisinde kural hatası hala tartışılıyor. İkincisinde çok net bir penaltı da VAR hakemi seyirci kaldı. Takımın çok penaltı kazandığı söylense de, beş atışı iki maçta elde ettiğini hatırlatmakta fayda var.
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