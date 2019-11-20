Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda...

Süper Lig'e verilen milli ara, cuma günü oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla sona eriyor. 11 haftanın sonunda topladığı 20 puanla zirvenin en yakın takipçisi durumunda bulunan Fenerbahçe'de bu hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesi alınan sakatlık haberleri teknik heyeti düşündüre de Yanal Malatya ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde hazırladığı öğrenildi. İşte BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe mücadelesi ilk 11'leri.