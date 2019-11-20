Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda...

Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda...

Süper Lig'e verilen milli ara, cuma günü oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla sona eriyor. 11 haftanın sonunda topladığı 20 puanla zirvenin en yakın takipçisi durumunda bulunan Fenerbahçe'de bu hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesi alınan sakatlık haberleri teknik heyeti düşündüre de Yanal Malatya ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde hazırladığı öğrenildi. İşte BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe mücadelesi ilk 11'leri.

20 Kasım 2019 Çarşamba 22:24
Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda...

Zorlu mücadele için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik heyeti üzen haberler geldi...

Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda...

Kasımpaşa mücadelesinde ayak bileği burkulan Vedat Muriç ve kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Max Kruse'nin Malatya deplasmanında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda...

Süper Lig'deki son 4 maçta takımdaki yerini alamayan Kruse'nin kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Kruse'nin yokluğunda bu bölgede sakatlığını atlatan Emre Belözoğlu'nun görev alması bekleniyor.

Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda...

Vedat'ın ise oynama umudu olsa da kulüp doktorları Malatya deplasmanında riske edilmemesi görüşünde...

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