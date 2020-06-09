Ve Erol Bulut konuştu! "Fenerbahçe yönetimi yanlış..."
Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe'de, Ersun Yanal ile yaşanan ayrılık sonrası teknik direktör arayışları halen sürüyor... Sarı-lacivertliler için bir çok isim ön plana çıkarken, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut da bunlardan biri. Bulut, verdiği bir röportajda yaşanan süreci anlatırken, birçok konuya da değindi. İşte detaylar...
-Malatya'da Avrupa vizesi aldınız. Alanya'da da buna yaklaştınız. İstikrarınızın sırrı neler?
"İstek, arzu... Bunları futbolcularınıza aktarabilmek önemli. Allah'a şükürler olsun bunu Malatya'da başardık. Avrupa'ya da gittik. Alanya'da Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligde 6. sıradayız. İlk dördü zorlayabiliriz. Her zaman hedefinizi üst sıralara koymanız gerekiyor. Başaramasanız bile ne için savaştığınızı görüyorsunuz."
-Günümüzün sol bekleri için neler söylersin?
"Sol bek gerçekten kolay bir pozisyon değil. Her teknik direktörün istekleri farklı olur. Bazıları defansif, bazıları ofansif bek ister. Bazıları ikisi de olsun ister. Şu anda ülkemizde sol beklerden Caner'i hücumcu olarak değerlendirebiliriz. Defansı biraz zayıf ama ileride etkili. Bizim takımda Nskala var. Defansı daha ön plana çıkıyor. Bu futbolcuları iyi seçmelisiniz. Sisteminize göre çok önemliler. Adeta iki ciğerli olmalılar. Allegri'nin sistemini o yüzden beğeniyorum. Inter'de Conte'nin oynattığı sistem de bu."