Ve Erol Bulut konuştu! "Fenerbahçe yönetimi yanlış..."

-Günümüzün sol bekleri için neler söylersin?

"Sol bek gerçekten kolay bir pozisyon değil. Her teknik direktörün istekleri farklı olur. Bazıları defansif, bazıları ofansif bek ister. Bazıları ikisi de olsun ister. Şu anda ülkemizde sol beklerden Caner'i hücumcu olarak değerlendirebiliriz. Defansı biraz zayıf ama ileride etkili. Bizim takımda Nskala var. Defansı daha ön plana çıkıyor. Bu futbolcuları iyi seçmelisiniz. Sisteminize göre çok önemliler. Adeta iki ciğerli olmalılar. Allegri'nin sistemini o yüzden beğeniyorum. Inter'de Conte'nin oynattığı sistem de bu."