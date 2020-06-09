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Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?

Ali Koç 2 yıl önce büyük umutlar ve hedeflerle başkan seçildi. Türkiye'de kupalar, Avrupa'da sürdürülebilir başarı vaat etti. Ancak sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi. 30 transfere rağmen taraftarını kahreden Fener ekonomik olarak da çöküşe geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

9 Haziran 2020 Salı 06:46 Güncelleme: 09.06.2020 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





