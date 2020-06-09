Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?

Ali Koç 2 yıl önce büyük umutlar ve hedeflerle başkan seçildi. Türkiye'de kupalar, Avrupa'da sürdürülebilir başarı vaat etti. Ancak sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi. 30 transfere rağmen taraftarını kahreden Fener ekonomik olarak da çöküşe geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
9 Haziran 2020 Salı 06:46 Güncelleme: 09.06.2020 06:46
Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?

İki yıl önce F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gidip Ali Koç geldiğinde taraftarlar çok keyifliydi. Çünkü 20 yıllık Yıldırım dönemini bitiren Koç büyük hedefler gösterip önemli sözler verdi.

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Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?

Türkiye'de kupalar, Avrupa'da sürdürülebilir başarı, güçlü bir ekonomi vaat etti. Ancak Koç sözlerini yerine getiremedi. Fener bırakın yükselmeyi, geçmişini arar hala geldi.

Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?

AVRUPA'NIN ÇOK UZAĞINDA
Fenerbahçe Süper Lig'de iki sezon üst üste taraftarlarını kahrederken, yanlış harcamalar ve yapılan 30 transfer ekonomiyi yerle bir etti. Avrupa hedefinin yerinde de adeta yeller esti.

Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?

BÜYÜK SERİLER SONA ERDİ
Yaşanan büyük başarısızlıklar marka değerini çok olumsuz etkiledi. Hem futbol hem erkek basketbolda Galatasaray'a karşı galibiyet serileri Ali Koç'un başkanlık döneminde sona erdi.

Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?

100 GÜNDÜR HOCA YOK!
Eskiden teknik adamlar görev alabilmek için adeta kulübün kapısında yatarken, şimdi ise 100 gündür takımın başına bir hoca getirilemedi. Başkan Ali Koç bu konuda da sınıfı geçemedi.

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