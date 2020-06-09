HaberlerGaleriAli Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?
Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?
Ali Koç 2 yıl önce büyük umutlar ve hedeflerle başkan seçildi. Türkiye'de kupalar, Avrupa'da sürdürülebilir başarı vaat etti. Ancak sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi. 30 transfere rağmen taraftarını kahreden Fener ekonomik olarak da çöküşe geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
9 Haziran 2020 Salı 06:46
Güncelleme: 09.06.2020 06:46
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İki yıl önce F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gidip Ali Koç geldiğinde taraftarlar çok keyifliydi. Çünkü 20 yıllık Yıldırım dönemini bitiren Koç büyük hedefler gösterip önemli sözler verdi.
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Türkiye'de kupalar, Avrupa'da sürdürülebilir başarı, güçlü bir ekonomi vaat etti. Ancak Koç sözlerini yerine getiremedi. Fener bırakın yükselmeyi, geçmişini arar hala geldi.
AVRUPA'NIN ÇOK UZAĞINDA Fenerbahçe Süper Lig'de iki sezon üst üste taraftarlarını kahrederken, yanlış harcamalar ve yapılan 30 transfer ekonomiyi yerle bir etti. Avrupa hedefinin yerinde de adeta yeller esti.
BÜYÜK SERİLER SONA ERDİ Yaşanan büyük başarısızlıklar marka değerini çok olumsuz etkiledi. Hem futbol hem erkek basketbolda Galatasaray'a karşı galibiyet serileri Ali Koç'un başkanlık döneminde sona erdi.
100 GÜNDÜR HOCA YOK! Eskiden teknik adamlar görev alabilmek için adeta kulübün kapısında yatarken, şimdi ise 100 gündür takımın başına bir hoca getirilemedi. Başkan Ali Koç bu konuda da sınıfı geçemedi.