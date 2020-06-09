İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Subotiç bombası - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Subotiç bombası

İki sezondur savunmanın göbeğinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Union Berlin'de oynayan tecrübeli stoper Neven Subotiç'in transferi için harekete geçti. Fenerbahçe, tecrübeli stoper için şartları zorlayacak.
9 Haziran 2020 Salı 06:46
İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Subotiç bombası

Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra stopere Diago Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Adil Rami, Zanka ve Falette'i transfer etmesine rağmen savunma krizini çözemeyen Fenerbahçe, tecrübeli bir isme göz dikti.

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İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Subotiç bombası

Alınan 6 oyuncudan verim alamayınca stoperde Jailson'u oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezonda işi sağlama almak istiyor.

İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Subotiç bombası

Kanarya'nın hedefindeki ismi Fotomaç ortaya çıkardı. Sarı-lacivertli takımın, şu anda Union Berlin forması giyen Borussia Dortmund'un eski yıldızı Neven Subotiç'i transfer gündemine aldığı dile getirildi.

İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Subotiç bombası

DORTMUND'UN GEÇİLMEZ STOPERİYDİ
Savunmayı organize edebilecek, lider karakterli bir oyuncu arayan Kanarya'nın, uluslararası tecrübesi hayli yüksek olan 31 yaşındaki stoper için Alman kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.

İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Subotiç bombası

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan ve sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giyen Sırp stoper, Dortmund'da ikişer kez Alman lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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