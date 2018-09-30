Valbuenayı zor bir sene bekliyor! - Galeri - Fotomaç
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Valbuena'yı zor bir sene bekliyor!
France Football, 34 yaşına giren yıldızın forma yarışında güçlü rakiplerinin olduğunu ve zor bir senenin beklediğini vurguladı.
30 Eylül 2018 Pazar, 00:58:26
Güncelleme: 01:15:10
Valbuena'yı zor bir sene bekliyor!
Fransa'nın ünlü yayın organı France Football, Mathieu Valbuena'nın 34. yaş gününde özel bir yazı kaleme aldı.
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Valbuena'yı zor bir sene bekliyor!
Tecrübeli oyuncunun 34 yaşına girdiği hatırlatılan yazıda çok zor bir senenin içinde olduğu ve Fenerbahçe'deki işinin basit olmadığı ifade edildi.
Valbuena'yı zor bir sene bekliyor!
Valbuena'nın Aykut Kocaman döneminde yedek kaldığı anımsatılırken, Cocu'nun gelişiyle de durumunun değişmediği vurgulandı.
Valbuena'yı zor bir sene bekliyor!
Fransız yıldızın olduğu bölgeye çok sayıda takviye yapıldığı ve forma yarışında güçlü rakiplerinin olduğunu dile getirildi.
Valbuena'yı zor bir sene bekliyor!
Valbuena bu sezon 5 maç oynadı; gol ve asisti yok.