Skrtelde flaş gelişme! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Skrtel'de flaş gelişme!
Çaykur Rizespor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de, Martin Skrtel gelişmesi yaşandı
29 Eylül 2018 Cumartesi, 15:00:15
Güncelleme: 15:03:08
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla çalışmalara katılamayan ve geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde de görev alamayan Martin Skrtel'in Rize deplasmanında oynama ihtimali doğdu.
Slovak futbolcunun durumunun yapılacak son antrenmanda netleşeceği ifade edildi. Skrtel'in iyi olması durumunda maç kadrosunda olacağı kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. (FutbolArena)