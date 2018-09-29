Skrtelde flaş gelişme! - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Skrtel'de flaş gelişme!

    Çaykur Rizespor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de, Martin Skrtel gelişmesi yaşandı
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 15:00:15 Güncelleme: 15:03:08
    Skrtel'de flaş gelişme!
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    Skrtelde flaş gelişme!

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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    Skrtel'de flaş gelişme!
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    Skrtelde flaş gelişme!

    Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu.

    Skrtel'de flaş gelişme!
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    Skrtelde flaş gelişme!

    Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla çalışmalara katılamayan ve geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde de görev alamayan Martin Skrtel'in Rize deplasmanında oynama ihtimali doğdu.

    Skrtel'de flaş gelişme!
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    Skrtelde flaş gelişme!

    Slovak futbolcunun durumunun yapılacak son antrenmanda netleşeceği ifade edildi. Skrtel'in iyi olması durumunda maç kadrosunda olacağı kaydedildi.

    Skrtel'de flaş gelişme!
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    Skrtelde flaş gelişme!

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. (FutbolArena)

    Skrtel'de flaş gelişme!
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    Skrtelde flaş gelişme!
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