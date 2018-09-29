Cocudan Fenerbahçe kariyerinde bir ilk! - Galeri - Fotomaç
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Cocu'dan Fenerbahçe kariyerinde bir ilk!
Hollandalı teknik adam 9 resmi maçta da farklı kadroyla sahaya çıktı. Ancak bu hafta geleneği bozacak görünüyor.
29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:52:47
Güncelleme: 12:36:25
Cocu'dan Fenerbahçe kariyerinde bir ilk!
Cocu, yarınki Rizespor mücadelesinde, geçtiğimiz hafta derbide tercih ettiği 11'i görevlendirebilir.
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Cocu'dan Fenerbahçe kariyerinde bir ilk!
Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi, Ali Koç'un başkanlık seçimini kazanmasıyla sona erdi
Cocu'dan Fenerbahçe kariyerinde bir ilk!
Sarı-Lacivertliler, kulübün hemen her bünyesinde ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdi.
Cocu'dan Fenerbahçe kariyerinde bir ilk!
Futbolda da bu değişim fazlasıyla kendini gösterdi. Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı, takımın başına Phillip Cocu getirildi.
Cocu'dan Fenerbahçe kariyerinde bir ilk!
Kadroda ise 11 transfer yapıldı, Giuilano, Josef ve Fernandao gönderildi.