Valbuenanın sırrı ortaya çıktı! Bakın ne yapmış...

Valbuena'nın sırrı ortaya çıktı! Bakın ne yapmış...
Fenerbahçe'de oynadığı son 2 maçta 2 gol atıp 2 de asist yapan Matheiu Valbuena ise yıldızlaştı...
10 Kasım 2018 Cumartesi, 18:26:36
Güncelleme: 18:27:41
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Fransız oyuncunun, geçtiğimiz yıl oynamadığı dönemlerde yakın çevresine dillendirdiği bakış açısı bu yılki durumunu da özetliyor... İşte o sır...
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Fransız oyuncu uzun süre ilk 11'de şans bulamamasına rağmen ve bu durumu geçtiğimiz sezon da yaşamasına rağmen çalışmaktan ve hazır olmaktan hiç uzaklaşmazken forma bulduğu anlarda da sahada dinç ve hazır görüntüsünden ödün vermedi.
Herkes Fransız yıldızın bu özelliğini takdir ederken, bunun arkasında ise Valbuena'nın olaylara profesyonel bakış açısının olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl oynamadığı dönemlerde kendisine sık sık sorulan "Mutsuz musun?" sorularını hep aynı şekilde yanıtlayan Fransız yıldız, "Neden mutsuz olayım. Belli bir yaşa gelmiş bir futbolcuyum. Sözleşmemde yazan şartlar yerine getirildiği sürece bir mutsuzluk yaşamam."
"Ben futbolu çok seviyorum. Elbetteki her zaman oynamak isterim ama oynamasam da ben de sözleşmemde vadettiğim gibi çalışmalarımı aynı şekilde sürdürürüm. Oynamışım, oynamamışım çok da büyük problem değil benim için" gibi ifadelerle yedek kalma konusuna bakış açısını açıklamıştı.