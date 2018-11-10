Valbuenanın sırrı ortaya çıktı! Bakın ne yapmış...

"Ben futbolu çok seviyorum. Elbetteki her zaman oynamak isterim ama oynamasam da ben de sözleşmemde vadettiğim gibi çalışmalarımı aynı şekilde sürdürürüm. Oynamışım, oynamamışım çok da büyük problem değil benim için" gibi ifadelerle yedek kalma konusuna bakış açısını açıklamıştı.