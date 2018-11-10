Türkiyenin en korkutucu stadı açıklandı!

Libertadores Kupası finalinde iki Arjantin devi Boca Juniors ile River Plate karşı karşıya gelecek. BBC bu maçtan yola çıkarak dünyadaki oynaması ya da maç izlemesi en korkutucu yedi stadı belirledi. 7 maddelik listede Türkiye'den tek bir stat yer aldı. İşte o statlar...