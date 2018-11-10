Türkiyenin en korkutucu stadı açıklandı!

BBC dünyanın en korkutucu statlarını açıkladı. Listeye Türkiye'den sadece o stat girdi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 18:05:07
Güncelleme: 18:06:47
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Dünya'nın en korkutucu statları arasına Türkiye'den de bir stat girdi.
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Libertadores Kupası finalinde iki Arjantin devi Boca Juniors ile River Plate karşı karşıya gelecek. BBC bu maçtan yola çıkarak dünyadaki oynaması ya da maç izlemesi en korkutucu yedi stadı belirledi. 7 maddelik listede Türkiye'den tek bir stat yer aldı. İşte o statlar...
1- La Bombonera (Boca Juniors – Arjantin)
2- Rajko Mitic Stadyumu – The Marakana (Kızılyıldız – Sırbistan