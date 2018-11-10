Türkiyenin en korkutucu stadı açıklandı! - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Türkiye'nin en korkutucu stadı açıklandı!

    BBC dünyanın en korkutucu statlarını açıkladı. Listeye Türkiye'den sadece o stat girdi.
    10 Kasım 2018 Cumartesi, 18:05:07 Güncelleme: 18:06:47
    Türkiyenin en korkutucu stadı açıklandı!

    Dünya'nın en korkutucu statları arasına Türkiye'den de bir stat girdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Türkiyenin en korkutucu stadı açıklandı!

    Libertadores Kupası finalinde iki Arjantin devi Boca Juniors ile River Plate karşı karşıya gelecek. BBC bu maçtan yola çıkarak dünyadaki oynaması ya da maç izlemesi en korkutucu yedi stadı belirledi. 7 maddelik listede Türkiye'den tek bir stat yer aldı. İşte o statlar...

    Türkiyenin en korkutucu stadı açıklandı!

    1- La Bombonera (Boca Juniors – Arjantin)

    Türkiyenin en korkutucu stadı açıklandı!

    2- Rajko Mitic Stadyumu – The Marakana (Kızılyıldız – Sırbistan

    Türkiyenin en korkutucu stadı açıklandı!

    3- Hernando Siles Stadyumu (La Paz – Bolivya)

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