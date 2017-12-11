Valbuena gemileri yaktı

Mini yorum: "Sisteme uyacak mı?" (Emre Bol)

Valbuena'nın F.Bahçe'yle 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Fransa Milli Takımı'nda yıllarca forma giymiş, egosu çok yüksek olan futbolcuyu, "sisteme uymuyor" diye yedek oturtmak yeni bir Alex krizine davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Elbette Aykut Kocaman'ın kadro tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Esas merak ettiğim konu şu: Valbuena "sisteme uymak" için fedakarlık yapacak mı? Kocaman, as kadroda onu düşünmüyorsa yolların ayrılması iki taraf için de en doğru karar olacak. F.Bahçe'nin bu kadar pahalı bir yedeği istihdam edecek parası yok.