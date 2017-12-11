Valbuena gemileri yaktı
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Valbuena'nın ayrılık kararı, işte bu hamlesinden sonra deşifre oldu. Fransa'da yayın yapan RMC Radyosu, Valbuena'nın, Vranjkovic'in bağlı olduğu menajerlik şirketinin avukatlarından Peter Langer'i İstanbul'da ağırlayıp, ayrılış süreci ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğunu duyurdu.
Mahhieu Valbuena'nın ayrılık kararını Fenerbahçeli yetkililerle ya da Aykut Kocaman'la paylaşıp paylaşmadığı belirlenemezken, gelişmelerin hangi noktalara varacağı merak konusu oldu.
Isınmaya çıkmak istememiş
Sezonun ilk onbir maçında sahaya ilk 11'de çıkarak 3 gol atıp 4 asist yapan Valbuena, sakatlığı nedeniyle Sivas maçında görev alamazken, son üç karşılaşmada ise yedeğe düştü. Aykut Kocaman'ın artık hamle oyuncusu olarak kadroda tuttuğu Fransız yıldız, 4-2 kazanılan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girip golünü attı. Tecrübeli futbolcunun Bursa'da ise ısınmak için sahaya çıkmak istemediği iddia edilmişti.
Mini yorum: "Sisteme uyacak mı?" (Emre Bol)
Valbuena'nın F.Bahçe'yle 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Fransa Milli Takımı'nda yıllarca forma giymiş, egosu çok yüksek olan futbolcuyu, "sisteme uymuyor" diye yedek oturtmak yeni bir Alex krizine davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Elbette Aykut Kocaman'ın kadro tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Esas merak ettiğim konu şu: Valbuena "sisteme uymak" için fedakarlık yapacak mı? Kocaman, as kadroda onu düşünmüyorsa yolların ayrılması iki taraf için de en doğru karar olacak. F.Bahçe'nin bu kadar pahalı bir yedeği istihdam edecek parası yok.
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