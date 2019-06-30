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Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri...
Fenerbahçe belki de 'yılın transferini' Kruse ile gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu üç yıl 'çubuklu'yu terletecek. RTL muhabiri Thomas Wagner, Kruse transferinin perde arkasını anlattı. İşte o hikaye ve Kruse'nin bilinmeyenleri...
30 Haziran 2019 Pazar 10:50
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Fenerbahçe ile 3 yıllık bir anlaşmaya varan Max Kruse'yi, RTL muhabiri Thomas Wagner anlattı;
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"Kruse havalı bir kimliğe sahip. Ama çok zeki bir oyuncu.
Çok hızlı bir oyuncu değil. Ama saha içindeki boşlukları iyi görebilen bir lider.
Sol ayağını etkili kullanabiliyor. Onun sahadaki oyun tarzı bir 'kumarbaz' gibidir.
Almanya'da takımın saha içindeki liderliğini elinde bulunduran oyunculara, 'Kumarbaz' diyoruz.