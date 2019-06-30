Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri...

Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri...

Fenerbahçe belki de 'yılın transferini' Kruse ile gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu üç yıl 'çubuklu'yu terletecek. RTL muhabiri Thomas Wagner, Kruse transferinin perde arkasını anlattı. İşte o hikaye ve Kruse'nin bilinmeyenleri...

30 Haziran 2019 Pazar 10:50
Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri...

Fenerbahçe ile 3 yıllık bir anlaşmaya varan Max Kruse'yi, RTL muhabiri Thomas Wagner anlattı;

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Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri...

"Kruse havalı bir kimliğe sahip. Ama çok zeki bir oyuncu.

Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri...

Çok hızlı bir oyuncu değil. Ama saha içindeki boşlukları iyi görebilen bir lider.

Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri...

Sol ayağını etkili kullanabiliyor. Onun sahadaki oyun tarzı bir 'kumarbaz' gibidir.

Ünlü muhabir Max Kruse'yi anlattı! İşte transferin perde arkası ve bilinmeyenleri...

Almanya'da takımın saha içindeki liderliğini elinde bulunduran oyunculara, 'Kumarbaz' diyoruz.

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