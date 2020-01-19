UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Galeri UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray...

UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray...

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Türk takımlarının finansal çöküşünü ortaya çıkardı... Toplamda 132 sayfadan oluşan raporda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borçlanma rakamları açıklandı ve durumun oldukça vahim olduğu ortaya çıktı... UEFA'nın raporuna göre Avrupa kıtasının en fazla zarar eden ligi Süper Lig oldu! İşte detaylar...
19 Ocak 2020 Pazar 13:48 Güncelleme: 19.01.2020 14:36
UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA, Avrupa'da en fazla borcu olan kulüpleri resmen açıkladı! 20 takımlı listede Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bulunuyor. Bu kritik listede sarı lacivertlilere dair flaş bir gerçek ortaya çıktı... Fenerbahçe'nin net borcu, gelirinin neredeyse 3 katı!

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UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe...

İngiltere Premier Lig'in 382 milyon Euro kar ederek ilk sırada yer aldığı listede Türkiye'nin zararı toplam 263 milyon Euro olarak belirtildi. Öte yandan UEFA'nın belirttiği raporda döviz kurundaki dalgalanmaların da rakamlara etkisi olduğu belirtilirken, takımların resmi borçları şu şekilde sıralandı;

UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe...

1 - Manchester United 568 milyon euro / Borç gelirin 0.9 katı

UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe...

2 - Tottenham Hotspur 483 milyon euro / Borç gelirin 1.1 katı

UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe...

3 - Inter 461 milyon euro / Borç gelirin 1.6 katı

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