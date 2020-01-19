GALERİ
UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray...
UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Türk takımlarının finansal çöküşünü ortaya çıkardı... Toplamda 132 sayfadan oluşan raporda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borçlanma rakamları açıklandı ve durumun oldukça vahim olduğu ortaya çıktı... UEFA'nın raporuna göre Avrupa kıtasının en fazla zarar eden ligi Süper Lig oldu! İşte detaylar...
19 Ocak 2020 Pazar 13:48 Güncelleme: 19.01.2020 14:36
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiltere Premier Lig'in 382 milyon Euro kar ederek ilk sırada yer aldığı listede Türkiye'nin zararı toplam 263 milyon Euro olarak belirtildi. Öte yandan UEFA'nın belirttiği raporda döviz kurundaki dalgalanmaların da rakamlara etkisi olduğu belirtilirken, takımların resmi borçları şu şekilde sıralandı;
DİĞER GALERİLER