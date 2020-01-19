UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray...

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Türk takımlarının finansal çöküşünü ortaya çıkardı... Toplamda 132 sayfadan oluşan raporda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın borçlanma rakamları açıklandı ve durumun oldukça vahim olduğu ortaya çıktı... UEFA'nın raporuna göre Avrupa kıtasının en fazla zarar eden ligi Süper Lig oldu! İşte detaylar...

19 Ocak 2020 Pazar 13:48 Güncelleme: 19.01.2020 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





