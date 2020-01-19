İlk yarının son haftalarında ardı ardına aldığı başarılı sonuçları ikinci yarının başında da sürdüren Fenerbahçe 18. hafta mücadelesinde konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-0 ile geçerek puanını 34'e yükseltmeyi başardı. 4 Ocak'ta başlayan transfer döneminde şu ana dek Gineli oyuncu Simon Falette'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 31 Ocak'ta bitecek olan transfer sezonu öncesi Fenerbahçe'ye bir isimden kötü haber geldi! İşte yaşanan son gelişmeler ve son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...