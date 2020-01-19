HaberlerGaleriBrezilyalı oyuncu Fenerahçe'yi açıkladı! Transfer ve sözleşme... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Brezilyalı oyuncu Fenerahçe'yi açıkladı! Transfer ve sözleşme... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
İlk yarının son haftalarında ardı ardına aldığı başarılı sonuçları ikinci yarının başında da sürdüren Fenerbahçe 18. hafta mücadelesinde konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-0 ile geçerek puanını 34'e yükseltmeyi başardı. 4 Ocak'ta başlayan transfer döneminde şu ana dek Gineli oyuncu Simon Falette'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 31 Ocak'ta bitecek olan transfer sezonu öncesi Fenerbahçe'ye bir isimden kötü haber geldi! İşte yaşanan son gelişmeler ve son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
19 Ocak 2020 Pazar 12:40
Güncelleme: 19.01.2020 12:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in ikinci yarısında perde resmen açıldı. Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk yarının son haftalarına gelinirken yakaladığı yükselen grafiğini ikinci yarıda da devam ettiren sarı-lacivertliler müsabakadan Max Kruse ve Vedat Muriç'in ayağından bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak puanın 34'e yükseltmeyi başardı.
Öte yandan her ne kadar harcama limiti nedeniyle sıkıntılı bir durumda olsa da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler şu ana dek Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Farklı isimlerle de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler transfer tescil döneminin tamamlanacağı 31 Ocak'a kadar birkaç ismi daha kadrosuna katmak isterken flaş bir isim gündeme geldi. İşte o isim ve yaşanan son transfer gelişmeleri...
Max Kruse'ye alternatif olabilecek maliyeti düşük bir oyuncu arayan Fenerbahçe gündemine Fortaleza'nın hücum oyuncusu Romarinho gelmişti. Brezilyalı oyuncu konu hakkında açıklamalar yaptı.