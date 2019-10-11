Transferde 5 bomba! Ersun Yanal istedi ve Fenerbahçe... 

Teknik direktör Ersun Yanal, maçlarda takımın çok yönlü oyunculardan oluşmasını istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli, listesini belirledi. İşte Yanal'ın da onayını alan Comolli'nin 5 bombası ve Yanal'ın üzerine bastıra bastıra istediği joker oyuncu transferindeki son dakika gelişmesi...