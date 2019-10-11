Transferde 5 bomba! Ersun Yanal istedi ve Fenerbahçe...
Teknik direktör Ersun Yanal, maçlarda takımın çok yönlü oyunculardan oluşmasını istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli, listesini belirledi. İşte Yanal'ın da onayını alan Comolli'nin 5 bombası ve Yanal'ın üzerine bastıra bastıra istediği joker oyuncu transferindeki son dakika gelişmesi...
11 Ekim 2019 Cuma 09:50
Güncelleme: 11.10.2019 10:22
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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 'joker' oyuncuların önemini vurguluyor.
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Yanal, maçlarda takımın mümkün olduğunca çok yönlü oyunculardan oluşmasını istiyor.
Sezon başı yapılan planlamanın sonucunda ortaya çıkan kadronun tamamına yakını çift yönlü veya daha fazla pozisyonda oynayabiliyor.
Ersun Yanal bu sayede bazen oyuncu değişikliği yapmadan maç içinde hamle yapabiliyor.
Bazen de sakatlıklar veya cezalılar sebebiyle maçlarda bu oyunculara farklı görevler verilebiliyor.