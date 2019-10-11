Transferde 5 bomba! Ersun Yanal istedi ve Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Transferde 5 bomba! Ersun Yanal istedi ve Fenerbahçe... 

Teknik direktör Ersun Yanal, maçlarda takımın çok yönlü oyunculardan oluşmasını istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli, listesini belirledi. İşte Yanal'ın da onayını alan Comolli'nin 5 bombası ve Yanal'ın üzerine bastıra bastıra istediği joker oyuncu transferindeki son dakika gelişmesi...

11 Ekim 2019 Cuma 09:50 Güncelleme: 11.10.2019 10:22
Transferde 5 bomba! Ersun Yanal istedi ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 'joker' oyuncuların önemini vurguluyor.

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Transferde 5 bomba! Ersun Yanal istedi ve Fenerbahçe...

Yanal, maçlarda takımın mümkün olduğunca çok yönlü oyunculardan oluşmasını istiyor.

Transferde 5 bomba! Ersun Yanal istedi ve Fenerbahçe...

Sezon başı yapılan planlamanın sonucunda ortaya çıkan kadronun tamamına yakını çift yönlü veya daha fazla pozisyonda oynayabiliyor.

Transferde 5 bomba! Ersun Yanal istedi ve Fenerbahçe...

Ersun Yanal bu sayede bazen oyuncu değişikliği yapmadan maç içinde hamle yapabiliyor.

Transferde 5 bomba! Ersun Yanal istedi ve Fenerbahçe...

Bazen de sakatlıklar veya cezalılar sebebiyle maçlarda bu oyunculara farklı görevler verilebiliyor.

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